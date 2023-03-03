Проект Кардиорейд: столичные кардиологи приехали к владимирским больным Во Владимире на базе...

Проект "Кардиорейд": столичные кардиологи приехали к владимирским больнымВо Владимире на базе пятой клинической больницы прошёл "Кардиорейд". Инициаторы проекта - Совет Федерации и ведущие российские кардиоцентры имени Вишневского и Сеченова. Какова основная цель "сердечного рейда"?- выяснила Ольга Яцык.Татьяна с мужем пришли на прием к кардиологу. Сегодня его ведёт доцент кафедры госпитальной терапии Сеченовского Университета Роза Ваколюк. Пациенты рассказывают: узнав о старте "Кардиорейда", решили проверить здоровье у федеральных специалистов.Татьяна - пациент:- Замечательный доктор, очаровательный. Очень хорошо рассказал, очень подробно, все как-то...очень приятно с такими докторами общаться.Основная цель - снизить смертность от болезней сердца в регионах страны. Для самих же медиков- отличная возможность обмена опытом и сбора информации о здоровье населения. Во Владимире - это уже третий подобный выезд. Сенатор и заслуженный врач Российской Федерации Владимир Круглый подчеркивает: в очередной раз убедился в пользе программы.- Востребованность - очень большая. Мы видим сегодня - и в каждом регионе точно так же - много пациентов, которым действительно необходима вот такая консультация.Владимир Круглый - сенатор Российской Федерации:- Это, мне кажется, очень важно и полезно и для врачей, и обучающий фактор, и, конечно же, это очень удобно для пациентов.Болезни сердца - одна из самых острых медицинских проблем страны. Федеральные клиники получают госзадание на оказание помощи в лечении сложных форм заболеваний. Оно может оцениваться в сотни тысяч, а то и миллионов рублей.Артем Осипов - Министр Здравоохранения Владимирской области:- Основная задача - это эффективно использовать эти деньги под тех пациентов, которые действительно нуждаются в этой помощи. Эффект будет сложен из того, насколько грамотно будет произведен этот подбор. Доктора сейчас проведут консультации, сведут результат и пациенты получат направления на тот или иной вид помощи.На приеме люди не только из Владимира, но и Собинки, Лакинска, Судогды, Вязников, Петушков, Мурома. У каждого - своя история. Яна переехала во Владимир из Мариуполя. С апреля- в пункте временного размещения. На фоне стресса болезнь начала прогрессировать.Яна Ишутина - пациент:- На фоне нынешней ситуации, так как я потеряла все документы. Вернее, сгорели все документы. В связи с этим, мое эмоциональное состояние ужасное. По-другому не сказать.На заключитепльной конференции подвели итоги "Кардиорейда". Максим Онищенко - сердечно-сосудистый хирург кардиоцентра Вишневского. Провел прием двадцати трех пациентов с патологиями сердца.Максим Анищенко - сердечно-сосудистый хирург кардиоцентра имени Вишневского:- В целом, могу охарактеризовать прием, как достаточно хорошо организованным. Мне все понравилось. Все было на высшем уровне. Главное - наладить стратегию лечения пациентов во Владимирской области, подчеркивают в региональном правительстве.Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:- Чтобы открывались новые отделения, чтобы поступало новое оборудование, чтобы были обучены специалисты самым последним методам лечения.Эти шаги позволят сохранить здоровье людей и повысят продолжительность жизни. Следующий выезд с "Кардиорейдом" планируют в Смоленск.Ольга Яцык, Илья Хлудов, Вести-Владимир