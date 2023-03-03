Солист группы не скрывает, что на его творчество оказал большое влияние Виктор Робертович Цой. Яркая группа, честные
<a href="https://33live.ru/novosti/03-03-2023-repeticiya-№8-gruppa-ivan-chaj.html" target="_blank">«Репетиция №8»: Группа «Иван-Чай»</a> - Солист группы не скрывает, что на его творчество оказал большое влияние Виктор Робертович Цой. Яркая группа, честные
[url=https://33live.ru/novosti/03-03-2023-repeticiya-№8-gruppa-ivan-chaj.html]«Репетиция №8»: Группа «Иван-Чай»[/url] - Солист группы не скрывает, что на его творчество оказал большое влияние Виктор Робертович Цой. Яркая группа, честные