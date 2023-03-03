Систему профессионального образования Владимирской области подстроят под запросы рынка труда....

Систему профессионального образования Владимирской области подстроят под запросы рынка труда.Сегодня эту тему обсудили на Координационном совете. О его итогах - Максим Калашников.Владимирская область испытывает "кадровый голод", - заявляют в правительстве региона. Ежегодный мониторинг более двух тысяч организаций и предприятий показал - нехватку квалифицированных специалистов ощущает почти половина работодателей.Андрей Григорьев, министр труда Владимирской области:- По данным обследования на среднесрочную перспективу 2023-2027 гг. экономика области будет нуждаться ежегодно в среднем в 12 тыс. новых рабочих мест. /// Годом ранее, двумя годами ранее это было не более 10 тыс. человек.Спрос на кадры имеют промышленные предприятия, сферы ЖКХ, строительства, торговли, сельского хозяйства, научные организации. Решить проблему можно повысив эффективность системы профессионального образования. Программы подготовки должны быть ориентированы на реальную экономику, заявляет заместитель губернатора области Владимир Куимов. А знания выпускников - удовлетворять потенциальных работодателей.Владимир Куимов, заместитель губернатора Владимирской области:- Как минимум, последний курс, а лучше - со второй четверти третьего курса, ребята с утра должны учиться, а вечером должны работать. Иначе всё это совершенно бессмысленно, поскольку таким образом наша система колледжей, я в первую очередь про эту историю говорю, не сориентирована на экономику.Работа в этом направлении уже ведётся. Будущее за образовательными кластерами, в которых учебные заведения связаны с группами предприятий по отраслевому признаку. С единым учебным, научным и производственным процессом.Светлана Болтунова, министр образования и молодёжной политики Владимирской области:- Очень серьёзно работаем с Муромским машиностроительным заводом. И создаём кластер радиоэлектроники в Муроме. И очень интересный кластер фармацевтический - в Петушинском районе вместе с Генериумом.Реорганизация образования не единственное из запланированного. В регионе планомерно будут реконструировать общежития. Также в Муроме будет построен новый студенческий кампус.Максим Калашников, Егор Герасимов. Вести-Владимир.