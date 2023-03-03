Смотрите Вести в 14.30: во Владимирскую область приехали московские кардиологи.
Взяли...
Смотрите "Вести" в 14.30: во Владимирскую область приехали московские кардиологи.
Взяли курьера.
Курьер телефонных мошенников с миллионом в кармане. Подробности задержания.
Сердечная проверка.
Во Владимире стартовал "Кардиорейд". Московские специалисты веду приём самых сложных пациентов.
Спецбиатлон.
И памяти семи героев. В Суздальском районе прошел турнир по боевому многоборью, посвященный погибшим спецназовцам.