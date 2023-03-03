Смотрите вести в 9 часов: поймали курьера телефонных мошенников с миллионом в кармане Начнем...

Смотрите" вести" в 9 часов: поймали курьера телефонных мошенников с миллионом в карманеНачнем день вместе:Взяли курьера.В областном центре поймали курьера телефонных мошенников с миллионом в кармане. Подробности задержания.Обезоруженные огнеборцы.Эксперимент с неудачным исходом. Сотрудники МЧС выяснили, что почти в четверти населенных пунктов региона не работают противопожарные водопроводы.Владимир- Докучаевску.Владимир- Докучаевск: братские узы. На заседании областной Общественной палаты наградили активистов, которые восстанавливают подшефный город.