Смотрите вести в 9 часов: поймали курьера телефонных мошенников с миллионом в кармане
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Смотрите" вести" в 9 часов: поймали курьера телефонных мошенников с миллионом в кармане
Начнем день вместе:
Взяли курьера.
В областном центре поймали курьера телефонных мошенников с миллионом в кармане. Подробности задержания.
Обезоруженные огнеборцы.
Эксперимент с неудачным исходом. Сотрудники МЧС выяснили, что почти в четверти населенных пунктов региона не работают противопожарные водопроводы.
Владимир- Докучаевску.
Владимир- Докучаевск: братские узы. На заседании областной Общественной палаты наградили активистов, которые восстанавливают подшефный город.