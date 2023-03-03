Три района на северо-востоке столицы становятся еще комфортнее для жителей.

Три района на северо-востоке столицы становятся еще комфортнее для жителей.В Отрадном, Северном и Южном Медведкове проживают 400 тысяч человек. Об развитии районов мэр Москвы Сергей Собянин рассказала в своем блоге.Жители районов пользуются станциями МЦК "Владыкино" и "Окружная". Последняя стала крупным транспортно-пересадочным узлом.Через районы прошел Московский скоростной диаметр (МСД). У местных жителей появились новые варианты поездок по городу. Также завершилась реконструкция пересечения МКАД с Осташковским шоссе.На северо-востоке города находится река Яуза и ее приток Чермянка. На их основе создан Парк Яуза – один из лучших парков Москвы. Природная зона протяженностью 20 километров станет самой протяженной в Европе.Важным проектом стало благоустройство сквера "Северная медведица". Специалисты привели в порядок парк "Отрадное".Южное Медведково стало одним из первых районов, где началась реновация. В июне 2018 года переселенцы из ветхих пятиэтажек получили квартиры в новостройках с полной отделкой и значительно большей площади.Продолжается развитие социальной сферы трех районов. Возведено две школы, 11 детских садов. На улице Полярная появилась детская поликлиника на 320 посещений в смену."Отрадное, Северное и Южное Медведково – районы северо-востока, которые станут еще более удобными и привлекательными для жизни", – подчеркнул Собянин.Напомним, что на этой неделе открылась Большая кольцевая линия метро. Передвижение по столице для 15 миллионов жителей Москвы и области.