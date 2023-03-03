В 2022 году объемы выпуска продуктов питания на столичных предприятиях увеличились на 6,1%.

В 2022 году объемы выпуска продуктов питания на столичных предприятиях увеличились на 6,1%.Выросло и количество продукции, поставленной заказчикам. Так, отгрузка мясных товаров увеличилось на 4%, молочных – на 23%, сообщил в своем мэр Москвы Сергей Собянин.По словам градоначальника, рост в пищевой промышленности произошел в том числе благодаря столичным мерам поддержки.Мэр напомнил, что Москва предоставляет инвесторам землю без торгов под масштабные проекты. На одном из таких участков в ТиНАО построят пищевой кластер, где разместятся предприятия молочной и хлебной промышленности.Собянин уточнил, что в городе действует более 200 производителей продуктов питания. Они активно переходят с зарубежного на отечественное сырье и находят новые рынки сбыта, сообщил он.Мэр Москвы ранее в два раза срок выполнения административных процедур для импортозамещающих производств. Благодаря этому в столице появятся новые предприятия и рабочие места.В текущем году в городе построят и реконструируют 25 производственных объектов площадью 300 тысяч квадратных метров. Будет создано 3,4 тысячи рабочих мест.