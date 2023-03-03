В Петушинском районе задержали местного жителя, у которого изъяли 5 кг марихуаны. Выяснилось, что мужчина нашёл в лесополосе дикие кусты конопли, вырвал их и забрал домой. С целью дальнейшего

В Петушинском районе задержали местного жителя, у которого изъяли 5 кг марихуаны. Выяснилось, что мужчина нашёл в лесополосе дикие кусты конопли, вырвал их и забрал домой. С целью дальнейшего сбыта, обвиняемый высушил и измельчил растения, получив наркотического вещества в сухом виде на 5 кг. 38-летний мужчина вину признал частично. Теперь ему грозит до 15 лет