АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах в Московской, Владимирской, Нижегородской, Ивановской и Рязанской областях.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» завершило плановые работы на производственных объектах во Владимирской, Московской, Нижегородской, Ивановской и Рязанской областях. Об этом рассказали в пресс-службе компании.В мероприятиях по программе технического перевооружения, реконструкции и капремонта объектов предприятия принимали участие более 250 человек, было задействовано свыше 80 единиц спецтехники.Во время работ транспортировка топлива приостанавливалась. Сейчас перекачка возобновлена и ведётся в штатном режиме в соответствии с графиком.