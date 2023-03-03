В результате на гусевчанина завели два уголовных дела.

В Гусь-Хрустальном задержанный наркодилер пытался дать взятку полицейскому. Сотрудник МВД отказался. Подробностями истории поделились в УМВД по Владимирской области.В конце февраля блюстители правопорядка поймали 33-летнего мужчину, на кармане у которого обнаружено несколько доз «синтетики». Сидя в полицейской машине, фигурант предложил полицейскому мзду и положил в нишу консоли служебного автомобиля 50 тысяч рублей. Представитель власти не взял вознаграждение. Он связался с дежуркой. Факт попытки передачи взятки задокументировали офицеры отдела БЭП.В результате на гусевчанина завели два уголовных дела. Расследование продолжается.