По результатам проверки прокурор подал иск в Камешковский районный суд, который заставил чиновников закупить всё необходимое и взыскал потраченные на лечение деньги.

В Камешкове больную диабетом не обеспечили медицинскими изделиями. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Женщина страдает тяжёлой формой сахарного диабета первого типа. Врачи прописали ей непрерывную терапию с подкожным введением инсулина. Пациентке установлена специальная помпа, но минздрав не обеспечил её расходными материалами. Женщина покупала медицинские изделия на свои кровные.По результатам проверки прокурор подал иск в Камешковский районный суд, который заставил чиновников закупить всё необходимое и взыскал потраченные на лечение деньги.