Приговор может быть обжалован.

В Киржачском районе осуждён подросток, по вине которого две девушки погибли в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе районного суда.Ночью 6 августа 2022 года пьяный юноша без прав ехал в районе СНТ «Демидово» на машине отца. В салоне находились две девушки. На повороте водитель потерял управление, съехал на обочину и врезался в дерево. Одна из пассажирок погибла на месте автокатастрофы, вторая – через несколько дней в больнице.Лихач признал свою вину. Он получил 3,5 года колонии. Приговор может быть обжалован.