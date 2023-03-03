В Кольчугино задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СледКома. По версии следствия, 28 февраля мужчины распивали

В Кольчугино задержали мужчину, подозреваемого в убийстве своего собутыльника. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СледКома. По версии следствия, 28 февраля мужчины распивали дома алкоголь. Друг обвиняемого оскорбил его умершую мать, за что получил удар ножом в грудную клетку. От полученного ранения мужчина скончался на месте. На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.