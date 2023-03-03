Всего в регионе планируется отремонтировать более 120 км автомагистралей.

В Лакинске и Собинке отремонтируют дороги к школам и поликлиникам. Об этом сообщается в группе по пиару нацпроекта «Безопасные качественные дороги».В Лакинске подрядчик заасфальтирует покрытие от улицы Текстильщиков до улицы 10 Октября. Рядом с дорогой находится парк, ДК, памятник участникам войны, а также по ней дети добираются до соцучреждений.В Собинке восстановят проезжую часть по улице Димитрова, которая ведёт к больницам.Всего в 33-ем регионе за год планируется отремонтировать более 120 км автомагистралей.