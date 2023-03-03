В микрорайоне Коммунар города Владимира запретят стихийную парковку. Речь идёт про улицу...

В микрорайоне Коммунар города Владимира запретят стихийную парковку.Речь идёт про улицу Центральную. Об этом сообщает администрация областного центра.На улице должны появиться дорожные знаки «Стоянка запрещена» (знак «3.28») и «Работает эвакуатор» (знак «8.24»).Таким решением администрация планирует увеличить пропускную способность загруженной дороги. Особенно актуальна эта проблема в весенне-осеннее время, когда дачные сезоны в разгаре и увеличивается поток автомобилей.Когда именно произойдет установка дорожных знаков — пока не сообщается.Фото: pxfuel.com; официальный сайт администрации города Владимира