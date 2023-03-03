Полиция совместно с УФСБ по Владимирской области обнаружила в Петушинском районе Владимирской области нелегальный цех по производству табачной продукции без маркировки, на котором

Полиция совместно с УФСБ по Владимирской области обнаружила в Петушинском районе Владимирской области нелегальный цех по производству табачной продукции без маркировки, на котором работали семь незаконных мигрантов. «Производство располагалось в арендованном помещении на территории Петушинского района. На месте полицейские обнаружили и изъяли рабочую линию для изготовления и упаковки товара, а также почти 2 тысячи пачек