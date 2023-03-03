Музыкальный коллектив ABBA отправится в мировое турне в виртуальном составе.

В 2022 году состоялось выступление ABBA Voyage, в ходе которого были представлены цифровые молодые версии участников группы. Концерт собрал около миллиона слушателей. Теперь шоу будет проходить на специально модифицированных аренах в крупных городах по всему миру.Проект с цифровыми копиями музыкантов создавался почти шесть лет. Автор задумки Джордж Лукас использовал технологию Motion-capture Light & Magic для создания ABBA-tars. Так артисты выглядели в 1979 году.