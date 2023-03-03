Владимирские общественники наращивают помощь подшефному Докучаевску в ДНР. Помощь Докучаевску...

Владимирские общественники наращивают помощь подшефному Докучаевску в ДНР.Помощь Докучаевску Донецкой народной республики обсудили на пленарном заседании Общественной палаты региона. Также в здании правительства области открылась выставка владимирского фотографа Петра Соколова, который побывал в подшефном нашему региону городе. Подробнее - Анастасия Сахарова.Владимирский фотограф Пётр Соколов провёл в Докучаевске всего несколько дней. Но эти кадры - навсегда. Не только в объективе, в памяти. Следы разрушений. Военная техника. Осколки снарядов. И первые шаги к мирной жизни, которые помогали делать наши владимирские врачи, строители и волонтеры.Пётр Соколов,фотограф:- Город, конечно, был здорово разрушен. Но сейчас не производит впечатление такого потерянного города, в котором невозможно жить. Очень большая работа была проделана. Это чувствовалось.В фокусе фотохудожника - не природа, не архитектура. Люди. История, которая меняется на наших глазах.Практически каждый месяц в подшефный нашему региону Докучаевск отправляется делегация, которая помогает восстанавливать город. А гуманитарные грузы на Донбасс собирают всей Владимирской областью ежедневно, ежечасно.Дмитрий Лызлов, первый заместитель губернатора Владимирской области:- Такое живое взаимодействие помогает быстрее влиться в нормальную мирную жизнь, войти в правовое пространство наше.Культурное. И ближе узнать нам друг друга.В 2022-ом Общественной палате Владимирской области удалось приумножить количество гуманитарных проектов, которые помогали в возвращении Докучаевска к мирной жизни. И сегодня в зале - десятки награжденных. Строители, музейщики, сотрудники медцентров, волонтеры, библиотекари. Вклад каждого неоценим.Анатолий Аннин, председатель Общественной палаты Владимирской области:- Летом 2022 года была объявлена акция "Книги для мирной жизни", огромную работу провела комиссия, которую возглавляет Татьяна Алексеевна Сдобникова, по отправке и сбору этих книг. Сейчас идет сбор для подшефной школы города Докучаевска. Специализированная литература на русском языке.Не словом, а делом. Первые шаги к восстановлению Докучаевска уже сделаны.Анастасия Сахарова. Егор Герасимов. Вести-Владимир.