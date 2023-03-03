Энергетики рассказали выпускникам о компании и ее вакансиях.

Сотрудники Владимирского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в ярмарке вакансий для студентов выпускных курсов Владимирского строительного колледжа.Энергетики рассказали выпускникам о компании и ее вакансиях. Затронули вопросы социальных гарантий, возможностей для профессионального и карьерного роста, молодежных и корпоративных проектов.Ведущий специалист управления привлечения, развития персонала и корпоративной культуры Владимирского филиала Галина Маркеева рассказала: «Участие в таких мероприятиях имеет накопительный эффект. Выпускники узнают информацию, знакомятся с вакансиями и, как правило, берут паузу подумать и все взвесить. Те, кого возможности и перспективы компании заинтересовали, со временем приходят к нам работать».Владимирский филиал «Т Плюс» заинтересован в молодых и активных кадрах, поэтому сотрудничает с профильными учебными заведениями в рамках профподготовки будущих специалистов. Ежегодно компания проводит мастер-классы, конференции, дни открытых дверей, организовывает промышленный туризм не только для студентов, но и для преподавателей ВУЗа. Опытные специалисты филиала входят в состав экспертных комиссий на демонстрационных экзаменах выпускников-энергетиков.В компании разработана система адаптации вновь принятых сотрудников, а также система обязательного профессионального обучения и система дополнительного развивающего обучения. Технический директор - главный инженер Вл ТЭЦ-2 Роман Влащенко пояснил: «Адаптации принятых сотрудников мы уделяем особое внимание. Начинающих специалистов курируют наставники, которые помогают им максимально быстро и комфортно вникнуть в должностные обязанности и освоить все необходимые навыки для дальнейшей самостоятельной работы».Об открытых вакансиях и условиях работы можно узнать по номеру 8-920-920-03-27.Реклама.