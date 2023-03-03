Владимирский зритель тепло встретил историческую кинодраму Правденик. В российском прокате новый...

Владимирский зритель тепло встретил историческую кинодраму "Правденик".В российском прокате новый лидер - фильм "Праведник". Картину о Великой Отечественной войне уже посмотрели почти полмиллиона россиян. Какой получилась историческая драма? И как её встречают владимирские зрители? расскажет Юлия Шуваловой.-Если евреев отсюда выведешь, приставим тебя к званию.-Вот это мы, а это или фронта. Вот сюда и вывести.История подвига красноармейца Николая Киселева разворачивается в 1942 году. Руководитель партизанского отряда - Киселёв- спасает от фашистов больше двухсот евреев - стариков, женщин и детей.- Есть задача - выжить и дойти. Выбора нет.Измученным голодом и страхом людям предстоит пройти сотни километров по немецким тылам к советской линии фронта, чтобы обрести веру в будущее.- Товарищи евреи, нужно уйти как можно дальше от лагеря.Это не просто рассказ о Холокосте, в нем есть пронзительная нота соединения времен и общности поколений. Советский офицер становится для людей праведником.- Это история, человечная такая. Он начинает видеть в этих людях очень близкие качества, интересную жизнь.Автор сценария Геннадий Островский и генеральный продюсер Тимур Вайнштейн встречались с участниками драматических событий. Их рассказы и легли в основу полного метра.Сергей Урсуляк, режиссер фильма "Праведник":- В течение 2 часов о всем спектре о том, что называется войной.Мне кажется, что это очень глубокий сценарий. Геннадий прекрасный драматург.Съемки фильма проходили в трех странах: Белоруссии, Израиле и России. В массовых сценах участвовало до 400 человек. В главных ролях: Александр Яценко, Константин Хабенский, Сергей Маковецкий, Федор Добронравов, Евгений Ткачук и другие известные актеры.Военную драму "Праведник" посмотрело уже почти полмиллиона зрителей. Владимирцев фильм тронул до глубины души.- Тяжелый очень фильм, но шикарный, я давно таких не видела.- Очень понравилось, оставило много хороших впечатлений, я посоветую всем родным тоже посетить его.- Проникнуться тем, что было в те времена и прочувствовать на себе.Картина получилось масштабной, трогательной и монументальной. И при всей пронзительности и боли фильм дарит надежду, веру и свет.- Я буду с тобой до конца жизни.Юлия Шувалова, Андрей Синягин "Вести Владимир"