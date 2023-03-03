Во Владимир приехали ведущие специалисты федеральных кардиоцентров.
На базе Городской клинической...
Во Владимир приехали ведущие специалисты федеральных кардиоцентров.
На базе Городской клинической больницы №5 стартует проект «Кардиорейд». Он инициирован Советом Федерации Федерального Собрания совместно с ведущими российскими медицинскими кардиоцентрами имени А.В. Вишневского и Первым Московским государственным медицинским университетом имени И. М. Сеченова, Минздрава России.
Цель проекта — снижение смертности от болезней системы кровообращения в регионах страны.
Специалисты проконсультируют сложных пациентов с хронической сердечной недостаточностью для определения дальнейшего лечения.
Проект «Кардиорейд» пройдет в форме осмотра пациентов хирургического профиля в больнице №5 и проведения конференции, на которой московские специалисты выступят с докладами, поделятся своими наработками и опытом.
С приветственным словом в начале конференции выступят Владимир Игоревич Круглый – сенатор Российской Федерации, заслуженный врач РФ и Артем Алексеевич Осипов – Министр Здравоохранения Владимирской области.
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Ольга Яцык, ГТРК "Владимир"