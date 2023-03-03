Администрация города Владимира разместила на портале Госуслуг аукцион на строительство сквера имени Героя России Романа Кутузова, погибшего в ходе СВО на Украине. Власти планируют

Администрация города Владимира разместила на портале Госуслуг аукцион на строительство сквера имени Героя России Романа Кутузова, погибшего в ходе СВО на Украине. Власти планируют благоустроить территорию на проспекте Ленина, 53 (напротив ТЦ «Крейсер»). Подрядчик должен будет сначала разобрать бордюры и снять дорожное покрытие, после чего заложить новые камни и тротуары. Кроме того, необходимо будет организовать