Во Владимире обеспечением города энергией более 30 лет занимается Галина Ефремова. Сегодня...

Во Владимире обеспечением города энергией более 30 лет занимается Галина Ефремова.Сегодня практически нет профессий, которые можно назвать исключительно мужскими. Женщины трудятся во всех сферах от тяжелой промышленности до энергетики. На Владимирской ТЭЦ-2 Галина Ефремова работает более 30 лет и дарит тепло не только всему коллективу станции, но и обеспечивает им тысячи домов и организаций областного центра.Оперативная работа на тепловой электростанции - дело ответственное. На хрупких плечах Галины Ефремовой держится практически всё. Она не только инструктирует персонал, но и обеспечивает бесперебойную и надежную работу оборудования автоматизированной системы управления технологическим процессом. На Владимирскую ТЭЦ-2 Галина Николаевна пришла в 91 году, и прошла путь от рядового сотрудника до начальника смены. Удивительно, но выбор будущей профессии определил случай.Галина Ефремова, начальник смены цеха АСУ ТП ВлТЭЦ-2:- Потому, что не прошла в другой институт и пошла в энерго. Как-то само получилось честное слово.Большая часть подчиненных - мужчины. И работать в таком коллективе легко, признается Галина. На станции все стараются помогать друг другу. Работа обеспечивает надежную работу всех контрольно-измерительных приборов и другого самого сложного оборудования.Галина Ефремова, начальник смены цеха АСУ ТП ВлТЭЦ-2:- Принимаем смену, идем на пересменный контроль. Замеряют давление, температуру, пульс и алкотестер и идем сдавать рапорт начальнику смены станции.Высокопрофессиональный коллектив, который обеспечивает круглосуточную бесперебойную работу станции - самый ценный ее ресурс. Он обеспечивает теплом более 340 000 жителей областного центра.Александр Сыпченко, Александр Чунаев Вести-Владимир