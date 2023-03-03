Взяв вилы, пишет на воде. Художник потому художник, что может рисовать везде. От их рисунков замирает сердце. Такие иллюстрации рвут шаблоны. Ведь дети с ограниченными возможностями способны

Взяв вилы, пишет на воде. Художник потому художник, что может рисовать везде. От их рисунков замирает сердце. Такие иллюстрации рвут шаблоны. Ведь дети с ограниченными возможностями способны к творчеству достойного уровня. Экспозиция работ особенных детей открылась во владимирском Арт-дворце. Галя Богданова – участница выставки. В материалах она себя не ограничивает. Ей интересны и краски, и