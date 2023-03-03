Во Владимире пьяный водитель протаранил Газель. О ночном ДТП во Владимире. На Пекинке, в районе...

Во Владимире пьяный водитель протаранил "Газель".О ночном ДТП во Владимире. На Пекинке, в районе улицы Куйбышева пьяный водитель Мицубиси Лансер протаранил попутную Газель.Столкновение получилось жестким, но отбойник не позволил фургону вылететь на встречку. Участники ДТП отделались ушибами. В крови водителя Лансера обнаружилось одно и три десятых промилле, то есть он выпил больше бутылки водки.(Кадры группа ВК "Подслушано автомобилистов")