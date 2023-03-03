С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181166 владимирцев.

Во Владимирской области 3 марта выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 15 человек. Еще 12 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 13 - в Гусь-Хрустальном, 9 - в Муромском, по 5 - в Кольчугинском и Александровском, по 4 - в Камешковском и Петушинском, по 3 - в Юрьев-Польском, Собинском, Киржачском, Меленковском и Суздальском, 2 - в Селивановском, 1 - в Судогодском районах.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 181166 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 50175 заболевших во Владимире, 21493 - в Ковровском районе и 19580 - в Муроме.