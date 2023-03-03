Последняя трагедия зафиксирована в Муромском районе.

Во Владимирской области из-за неисправности печей произошло 68 пожаров, погибли четыре человека. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.Последняя трагедия зафиксирована в Муромском районе. Вечером 28 февраля в селе Молотицы загорелся частный дом. На место выехали 5 единиц техники и 18 пожарных.Сотрудники МЧС потушили пламя на площади 50 квадратных метров. На пепелище спасатели обнаружили труп женщины 1946 года рождения.По предварительным данным, причиной ЧП стало неисправное печное отопление.