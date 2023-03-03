Во Владимирской области к середине 2023 года откроются два реабилитационных центра для участников...

Во Владимирской области к середине 2023 года откроются два реабилитационных центра для участников СВО.Участники СВО будут проходить в регионе восстановительное лечение и психологическую реабилитацию.Один из таких центров откроется летом на базе Областного комплексного реабилитационного центра «Заклязьменский» во Владимире. Другой - в геронтологическом центре «Ветеран» в Киржаче.Центр в «Заклязьменском», посетили замгубернатора Константин Баранов, министр соцзащиты Любовь Кукушкина и сенатор Ольга Хохлова. Уже имеется всё необходимое – тренажёры, массажный кабинет, водолечебница, отремонтированные палаты с санузлами, безбарьерная среда, медперсонал. Срок реабилитации составит не менее 2 недель.Также Владимирская область получила поддержку со стороны Совета Федерации по созданию в Коврове многопрофильного центра реабилитации на 130 мест. В этом году будет подготовлена проектно-сметная документацияна его строительство.Фото Правительства Владимирской области