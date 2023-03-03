Во Владимирской области наркоторговец попытался подкупить полицейских В Гусь-Хрустальном задержали...

Во Владимирской области наркоторговец попытался подкупить полицейскихВ Гусь-Хрустальном задержали 33-летнего местного жителя, у которого обнаружили и изъяли несколько доз синтетического наркотика.Одной статьи ему оказалось мало и поэтому в служебном автомобиле, задержанный предложил «денежное вознаграждение» за прекращение оперативных мероприятий и положил в бардачок 50 000 рублей. Факт попытки передачи взятки задокументировали сотрудники отделения по борьбе с экономическими преступлениями. Возбуждено уголовное дело.(видео УМВД России по Владимирской области)