Во Владимирской области обнаружен цех по производству сигарет. Изъято около 2 000 пачек табачной...

Во Владимирской области обнаружен цех по производству сигарет.Изъято около 2 000 пачек табачной продукции. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.По предварительным данным, стоимость партии составляет около 200 тысяч рублей.«Дознавателем отдела МВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.На производстве работали семеро граждан одной из стран ближнего зарубежья.При проверке было установлено, что иностранцы находятся на территории России незаконно. Все они привлечены к административной ответственности.Фото: pxfuel.com