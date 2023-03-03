Во Владимирской области обнаружили мёд без информации о ветеринарно-санитарной экспертизе. В...

Во Владимирской области обнаружили мёд без информации о ветеринарно-санитарной экспертизе.В Александровском районе сотрудники Управление россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям проверили предприятие по производству продукции пчеловодства.Выяснилось, что на мёд (339 кг) в электронном сопроводительном документе отсутствует информация о ветеринарно-санитарной экспертизе. Это важно, чтобы избежать инфекционных и инвазионных болезней людей, которые передаются от животных и пр. Отмечается, что подобная продукция крайне не безопасна для человека.В итоге мёд был отправлен в адрес хозяйств, которые и осуществляют торговлю. Сотрудники ведомства объявили им предостережение о недопустимости нарушения законодательства.Управлением Россельхознадзора было принято решение заблокировать производителя в специальной системе ФГИС «ВетИС Паспорт» на 10 дней.Фото: pxfuel.com