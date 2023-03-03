Во Владимирской области обнаружен цех по производству сигарет.
УФСБ России по Владимирской области...
Во Владимирской области обнаружен цех по производству сигарет.
УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области пресечена деятельность цеха, где изготавливали табачные изделия без маркировки.
Изъято около 2 000 пачек табачной продукции на производстве в Петушинском районе. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.
По предварительным данным, стоимость партии составляет около 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.
«Дознавателем отдела МВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
На производстве работали семеро граждан одной из стран ближнего зарубежья.
При проверке было установлено, что иностранцы находятся на территории России незаконно. Все они привлечены к административной ответственности.
Фото: pxfuel.com