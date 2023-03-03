Во Владимирской области обнаружен цех по производству сигарет. УФСБ России по Владимирской области...

Во Владимирской области обнаружен цех по производству сигарет.УФСБ России по Владимирской области во взаимодействии с оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Владимирской области пресечена деятельность цеха, где изготавливали табачные изделия без маркировки.Изъято около 2 000 пачек табачной продукции на производстве в Петушинском районе. Об этом сообщает УМВД России по Владимирской области.По предварительным данным, стоимость партии составляет около 200 тысяч рублей, сообщила пресс-служба УФСБ России по Владимирской области.«Дознавателем отдела МВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 171.1 УК РФ», - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.На производстве работали семеро граждан одной из стран ближнего зарубежья.При проверке было установлено, что иностранцы находятся на территории России незаконно. Все они привлечены к административной ответственности.Фото: pxfuel.com