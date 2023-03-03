Во Владимирской области приоритетом работы системы соцзащиты сделали мобилизованных и их...

Во Владимирской области приоритетом работы системы соцзащиты сделали мобилизованных и их семьи.Владимирская область - в пятёрке лидеров ЦФО по оказанию социальной помощи. У региона - четвёртое место по итогам года.Их обсудили сегодня на заседании коллегии регионального Министерства соцзащиты. Губернатор Александр Авдеев отметил: отрасль успешно справилось с работой в рамках нацпроектов "Демография" и "Старшее поколение". Важнейшим направлением стала помощь беженцам из ДНР и ЛНР, вынужденным переселенцам из Украины. Приоритет - поддержка мобилизованных и их семей. Сегодня глава региона поставил новые задачи перед "социальным блоком" областного правительства.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Сейчас новый этап. В учебный центр поступают те военнослужащие, которые получили ранения, которые имеют заболевания, которым требуется оформление документов, сопровождение с медицинскими учреждениями, необходимо поддержать и укрепить и социальную службу, и медицинскую, и для органов социальной защиты сейчас задача, как раз тех, кто работает в Коврове , развернуть там то, что обозначил Президент.))