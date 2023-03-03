Владимирцы имеют право подать заявление на выплату через 1,5 года после рождения ребёнка.

Во Владимирской области размер регионального маткапитала увеличился до 75 728 рублей. Владимирцы имеют право подать заявление на выплату через 1,5 года после рождения ребёнка.Рассчитывать на субсидию могут:- матери, у которых родился третий ребенок;- матери, у которых родился четвёртый или последующий ребёнок, не получавшие выплату на предыдущих детей;- мужчины, усыновившие третьего и последующих детей.Средства выплачиваются единоразово. Их можно потратить на любые цели.