Во Владимирской области состоялся турнир памяти погибших в СВО спецназовцев. В Суздальском районе...

Во Владимирской области состоялся турнир памяти погибших в СВО спецназовцев.В Суздальском районе прошёл первый открытый межведомственный турнир по функциональному двоеборью. Его посвятили памяти сотрудников спецназа, погибших в ходе специальной военной операции. Слово- Марии Городской.С плаката смотрят семь спецназовцев. Их не стало год назад - герои погибли в ходе спецоперации. По количеству бойцов - 7 команд спецподразделений. В память погибших - минута молчания и самые искренние слова от тех, кто их знал.Андрей Медведев, начальник Управления Росгвардии по Владимирской области:Парни, которые пали на поле боя, были самыми лучшими, честными, подготовленными и любящими свою Родину. Будут команды представлены СОБР, ОМОН, МВД, "Мономах", юридический институт и общественная организация "Казаки".Маршбросок - 5 километров. Участки, которые не пройти без командного духа, силы и стойкости. В каждой команде - по 5 человек. Они "проползают" под "Уралами", переносят тяжести.- Андрей, терпи!Третий этап - преодоление завала, четвёртый - оказание первой помощи пострадавшему с закрытым переломом коленного сустава. И заключительный - ориентирование на местности. После финиша - стрельба. Берут по одному представителю из каждой команды.Илья Хлопов, судья соревнований:- Участник находится на отметке 45 метров до мишени. По команде судей преодолевает расстояние в 20 метров и выполняет стрельбу по мишеням, по 2 мишени в каждую, на расстоянии 25 метров. Время выполнения - 20 секунд.Для каждого участника - это не просто спортивные соревнования, а сохранение памяти о защитниках Родины.Андрей Крюков, атаман хуторского казачьего общества "Владимир", участник соревнований:- Все силовики должны проверять себя. Они должны быть в себе уверены постоянно. Такие мероприятия как раз и позволяют нам проверить и физику, и дух. Если систематически заниматься, всё это легко преодолимо. Тем более мужчине, тем более воину.Сложности привнесла только погода - тяжело бежать по рыхлому снегу. Но с этапами справились все 7 команд. Первое место - у подразделения "Гром". В планах - сделать соревнования традиционными. "Наши братья живы, пока мы их помним", говорят в спецназе.Мария Городская, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".