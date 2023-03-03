Во Владимирской области состоялся турнир памяти погибших в СВО спецназовцев.
В Суздальском районе...
Во Владимирской области состоялся турнир памяти погибших в СВО спецназовцев.
В Суздальском районе прошёл первый открытый межведомственный турнир по функциональному двоеборью. Его посвятили памяти сотрудников спецназа, погибших в ходе специальной военной операции. Слово- Марии Городской.
С плаката смотрят семь спецназовцев. Их не стало год назад - герои погибли в ходе спецоперации. По количеству бойцов - 7 команд спецподразделений. В память погибших - минута молчания и самые искренние слова от тех, кто их знал.
Андрей Медведев, начальник Управления Росгвардии по Владимирской области:
Парни, которые пали на поле боя, были самыми лучшими, честными, подготовленными и любящими свою Родину. Будут команды представлены СОБР, ОМОН, МВД, "Мономах", юридический институт и общественная организация "Казаки".
Маршбросок - 5 километров. Участки, которые не пройти без командного духа, силы и стойкости. В каждой команде - по 5 человек. Они "проползают" под "Уралами", переносят тяжести.
- Андрей, терпи!
Третий этап - преодоление завала, четвёртый - оказание первой помощи пострадавшему с закрытым переломом коленного сустава. И заключительный - ориентирование на местности. После финиша - стрельба. Берут по одному представителю из каждой команды.
Илья Хлопов, судья соревнований:
- Участник находится на отметке 45 метров до мишени. По команде судей преодолевает расстояние в 20 метров и выполняет стрельбу по мишеням, по 2 мишени в каждую, на расстоянии 25 метров. Время выполнения - 20 секунд.
Для каждого участника - это не просто спортивные соревнования, а сохранение памяти о защитниках Родины.
Андрей Крюков, атаман хуторского казачьего общества "Владимир", участник соревнований:
- Все силовики должны проверять себя. Они должны быть в себе уверены постоянно. Такие мероприятия как раз и позволяют нам проверить и физику, и дух. Если систематически заниматься, всё это легко преодолимо. Тем более мужчине, тем более воину.
Сложности привнесла только погода - тяжело бежать по рыхлому снегу. Но с этапами справились все 7 команд. Первое место - у подразделения "Гром". В планах - сделать соревнования традиционными. "Наши братья живы, пока мы их помним", говорят в спецназе.
Мария Городская, Егор Герасимов. "Вести-Владимир".