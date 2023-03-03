Во Владимирской области суд рассмотрит уголовное дело о хранении и попытке сбыта наркотика. Об...

Во Владимирской области суд рассмотрит уголовное дело о хранении и попытке сбыта наркотика.Об этом сообщает прокуратура Владимирской области. 38-летний житель Петушинского района нашел в лесополосе дикорастущую коноплю и выкопал её.Для получения наркотического средства и последующего сбыта, обвиняемый высушил и измельчил растения. Таким образом он получил около 5 кг наркотика в сухом виде.Сообщается, что житель Петушинского района хотел «угостить» своих знакомых. И саму марихуану он хранил у себя дома. Там наркотик и обнаружили сотрудниками полиции.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал лишь частично. Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.Фото: pxfuel.com