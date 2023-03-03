Во Владимирской области в 2023 году размер регионального материнского капитала составил 75 728...

Во Владимирской области в 2023 году размер регионального материнского капитала составил 75 728 рублей.Региональный материнский (семейный) капитал предоставляется отделами социальной защиты населения по месту жительства семьи. На него имеют право граждане Российской Федерации, постоянно проживающим на территории Владимирской области. Заявление подается по истечении 1,5 лет со дня рождения.Право возникает:у женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка;у женщин, родивших (усыновивших) четвертого ребенка или последующих детей, если ранее они не воспользовались данной выплатой;у мужчин, являющихся единственными усыновителями третьего, четвертого ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на выплату, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу.В 2023 году размер областного материнского (семейного) капитала составляет 75 728 рублей. Денежные средства выплачиваются единожды и направляются на любые цели.Фото Правительства Владимирской области