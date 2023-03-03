Во Владимирской области вступили в силу новые правила для рыболовов. Из Оки теперь можно выловить...

Во Владимирской области вступили в силу новые правила для рыболовов.Из Оки теперь можно выловить не более пяти килограммов рыбы в сутки. Минсельхоз утвердил новые правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, куда входят и водоемы нашего региона.Установлены запрещенные районы, запретные сроки вылова, минимальный размер пойманной рыбы, а также суточная норма вылова водных биоресурсов. Документ получился объемным - с важными подробностями. Например, адреса всех нерестилищ теперь будут сопровождать точные географические координаты - раньше границы были понятны не всем рыбакам и они могли невольно их нарушить. Также теперь с сетями нельзя находиться ближе, чем в пятистах метрах от береговой линии. Это позволит бороться с бытовым браконьерством. С полным текстом новых правил можно ознакомиться на официальном сайте Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в разделе "Рыбоохрана".