Стоимость конфискованной партии составляет около 200 тысяч рублей.

В Петушинском районе закрыли нелегальный цех по производству табачной продукции. Об этом сообщили в МВД Медиа.«Предприятие располагалось в арендованном помещении. Обнаружена линия для изготовления и упаковки товара, а также почти 2000 пачек сигарет без маркировки», - сообщили в полиции.На производстве работали семеро гастарбайтеров. Иностранцы находятся на территории РФ незаконно. Троих планируют выдворить из страны. Помогавшего им в эмиграции уроженца одного из сопредельных государств задержали и поместили под стражу.Стоимость конфискованной партии составляет около 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Владельцы табачного бизнеса пока не пойманы.