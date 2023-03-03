Тайная жизнь панков.

Тайная жизнь панков.Группу "Король и Шут" в России считают культовой, а услышав "Песню лесника" даже не знакомые с коллективом люди постукивают ногой в ритм. На Кинопоиске стартовала премьера сериала "Король и Шут", посвященная панк-сказке, которую коллектив создавал своими песнями на протяжении всей карьеры. "Дни.ру" посмотрели первые серии и собрали 7 необычных фактов о коллективе, которые вы скорее всего не знали.Военная карьераОснователь и фронтмен группы Михаил Горшенев родился в семье майора пограничных войск, и хотя и родился Михаил в Ленинградской области, детство он провел на Дальнем Востоке. В школе Горшенев занимался боксом и всерьез планировал поступать в военное училище, но на медосмотре в 18 лет у него обнаружили сколиоз, что перечеркнуло его военную карьеру.Первое названиеДо появления названия "Король и Шут" группа перебирала и другие варианты, среди которых были "Зарезанный одуванчик", "Армагеддон" и "Апокалипсис". Но в начале музыкальной карьеры, когда в конце 80-х еще будучи школьником Михаил Горшенев собрал группу, она называлась "Контора". Ребята планировали играть достаточно классический панк-рок, а изменили концепцию спустя год, когда Горшенев познакомился с Андреем Князевым. Тогда они и решили отойти от классического звучания в сторону фольклорных мотивов, которые сам Горшенев любил называть баснями.Отношение к русскому рокуМихаил Горшенев много раз рассказывал о влиянии на свое творчество русского рока — групп "ДДТ", "Алиса" и "Кино". В одном из интервью он вспоминал, что эти группы зародили в нем интерес к зарубежной музыке, которую он начал жадно изучать. Позже Горшенев признавался, что в какой-то момент он практически перестал слушать русскоязычную музыку, поскольку рок-н-ролл и панк-рок зародились именно на западе, и чтобы лучше понимать музыку и развиваться в ней, нужно было слушать родоначальников жанра.Картины в обмен на инструментыАндрей Князев рассказывал, что в начале карьеры денег не хватало, а группе надо было покупать инструменты и записывать альбомы. В тот период Князев и Горшенев учились в Ленинградском реставрационном училище, но все время уделяли музыке, а не образованию. Поэтому им приходилось рисовать простенькие картины на заказ, чтобы оплачивать запись и оборудование.Обида на рэперовВ 2006 году у группы "Король и Шут" вышел клип "Ром", съемки которого проходили в Берлине. Горшенев рассказывал, что они так увлеклись во время записи, что устроили в баре настоящий погром, чем очень удивили его владельцев. Правда, клип на MTV так и не взяли — на телеканале сочли, что в нем явная пропаганда алкоголя. Горшенев тогда удивлялся, что клипы рэперов, в которых "шампанское льется рекой", почему-то ставят без какого-либо стеснения.Реальная нереальностьГруппу "Король и Шут" много раз упрекали в использовании только сказочных, а не реалистичных мотивов и спрашивали, не хотят ли они написать что-нибудь актуальное. И Князев, и Горшенев на это отвечали, что их фольклорные мотивы зачастую правдивее и реальнее песен многих других рок-групп, потому что написаны под вдохновением от самых обычных ситуаций. Так, уже упомянутая песня "Ром" была написана Князевым, после посиделок в баре, где он наблюдал за обычными мужиками и их поведением. Такое использование фольклорных мотивов давало группе куда большую свободу для высказываний, ведь почти на любую тему они могли отыскать в богатом фольклоре и мифологии подходящую историю.ПамятникПосле смерти Михаила Горшенева его фанаты в Санкт-Петербурге инициировали сбор подписей за установку памятника, который поддержали более 25 тысяч человек. Правда, мемориала так и не появилась, поскольку законодательно требовался или особый указ губернатора, или как минимум 30 лет со дня смерти человека. Но сохранить память о коллективе все таки удалось, и не только стихийными памятниками. Так, в Центре современного искусства "Винзавод" открылась выставка "Панк-культура. Король и Шут" в которой один зал посвящен истории субкультуру на западе и в России, культовым группам, включая "Автоматических удовлетворителей" и "Гражданскую оборону", а другой — целиком группе и ее наследию.