Клиенты «М.Видео» смогут расплатиться за товары по QR-коду на кассе, в приложении и на сайте ретейлера, а также непосредственно в торговом зале.

Банк ВТБ реализовал подключение к Системе быстрых платежей (СБП) розничных магазинов ведущей российской компании по продаже бытовой техники и электроники – Группы «М.Видео-Эльдорадо». Клиенты «М.Видео» смогут расплатиться за товары по QR-коду на кассе, в приложении и на сайте ретейлера, а также непосредственно в торговом зале.Система быстрых платежей – удобная и безопасная альтернатива оплате по банковским картам, для оплаты через нее достаточно иметь при себе смартфон. По желанию покупателя консультант сгенерирует QR-код в мобильном приложении продавца, а клиенту остается только отсканировать код с помощью камеры смартфона и подтвердить проведение платежа в приложении своего банка. Переадресация в мобильный банк произойдет автоматически. Уведомление о проведении транзакции моментально поступит на телефон покупателя, и зачисление средств отразится на расчетном счете компании-продавца.«Банк сотрудничает с Группой «М.Видео-Эльдорадо» на протяжении многих лет, и сейчас мы совместно реализовали один из самых масштабных проектов по внедрению платежного инструмента СБП в розничных торговых сетях. Уверен, что нововведение повысит привлекательность безналичных С2В расчетов в гипермаркетах группы. Покупатели смогут выбрать удобное для них решение оплаты, в том числе без использования банковской карты, а ретейлер – сократить издержки за счет более низкой тарифной ставки по сравнению с классическим эквайрингом», – отметил Александр Боциев, руководитель департамента транзакционного бизнеса – старший вице-президент банка ВТБ (ПАО).«Потребительский сектор – один из драйверов экономики России, и для банка партнерство и поддержка компаний этого сектора – одно из приоритетных направлений. С «М.Видео-Эльдорадо» нас связывают долгие годы сотрудничества и десятки проектов, направленных на развитие компании, высокотехнологичных услуг для ее клиентов», – отметил руководитель дирекции «Торговля, АПК, потребительские товары и фармацевтика» – старший вице-президент банка ВТБ Артем Кулик.«М.Видео-Эльдорадо стремится предоставить покупателям лучший сервис при покупке бытовой техники и электроники, в том числе в части платежных инструментов. Безопасность и высокая скорость проведения транзакций при осуществлении оплаты через СБП хорошо вписывается в качественный клиентский путь. Мы ожидаем высокую долю платежных транзакций через СБП в ближайшей перспективе», – прокомментировала руководитель департамента по развитию финансовых технологий «М.Видео-Эльдорадо» Валерия Шатковская.