Первое место по использованию дистанционных каналов банка для повседневных операций занял Ямало-Ненецкий автономный округ.

ВТБ определил самые активные регионы по использованию цифровых сервисов: Ямало-Ненецкий автономный округ по доле пользователей ВТБ Онлайн, Воронежскую, Новосибирскую и Самарскую области по доле оформленных онлайн-кредитов - более чем в 1,5 раза превышает общероссийские значения.Первое место по использованию дистанционных каналов банка для повседневных операций занял Ямало-Ненецкий автономный округ – здесь доля пользователей ВТБ Онлайн составляет 81% от общего числа клиентов банка. В Мурманской, Тюменской областях и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре таких 80%, в Якутии – 79%, по России этот показатель – чуть выше 70%. Большинство из этих регионов географически удаленные, поэтому для их жителей онлайн-канал – наиболее удобный способ коммуникации с банком.Наибольшими темпами аудитория ВТБ Онлайн росла в Воронежской области (+19% за год). В Мордовии число клиентов банка в дистанционных каналах увеличилось на 18%, в Новосибирской и Орловской областях прирост составил 12%, в Самарской области – 11%, что выше общероссийских значений (более 5%).Воронежская, Новосибирская и Самарская области стали лидерами в России по доле оформленных в ВТБ Онлайн потребительских кредитов: в этих регионах она достигла рекордных значений - 85% от общего числа выдач. Четвертое место занял Хабаровский край (84%), на пятом - Свердловская область (77%). По стране в целом клиенты банка дистанционно получили каждый второй потребительский кредит.Сбережения активнее всего в дистанционных каналах размещают жители Ярославской области, Чувашии и Московской области: они открывают онлайн порядка 90% вкладов и накопительных счетов. В Забайкальском крае и Республике Марий Эл показатель выше 87%, а по России в целом составляет 81%.«В ряде регионов доля онлайн-кредитования и размещения сбережений существенно превышает общероссийские показатели, что говорит о значительном потенциале развития цифровых продуктов по стране в целом. ВТБ Онлайн позволяет поддерживать связь с банком в удобном для клиентов режиме и на отдаленных территориях. Сервис обеспечивает комфортный и надежный доступ к своим финансам, а также новым продуктам и услугам. Дистанционное обслуживание используют миллионы клиентов, это остается одной из важнейших составляющих их жизни», – отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.Аудитория ВТБ Онлайн постоянно растет, свыше 12 млн пользователей совершают повседневные операции, оформляют продукты банка и управляют своими данными. В январе посещаемость мобильной версии ВТБ Онлайн выросла в среднем до 9 млн раз в сутки. Это на треть выше значений, чем год назад. Рекордное для банка количество сессий зафиксировано 31 января - более 10,6 млн.ВТБ запустил новое приложение ВТБ Онлайн в 2020 году. Банк продолжает расширять число финансовых услуг и опций для обеспечения безопасности пользователей, включая возможность самостоятельно настраивать лимиты операций, посмотреть подключенные устройства, заблокировать карту или учетную запись при подозрении на мошеннические действия, подключить определитель номера. Связаться с банком для консультации можно с помощью чат-бота в ВТБ Онлайн.