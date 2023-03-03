Женщина ждёт 9-го ребёнка спустя два годе после операции и заверений врачей, что беременность ей больше не грозит.

Нежеланный или нежданный?Амина К., 37-летняя жительница посёлка Новлянка Селивановского района Владимирской области ждёт появления девятого ребёнка. Сейчас женщина на 14-й неделе беременности.Казалось бы, чем не повод для огромной радости?Однако, признаётся Амина, когда она узнала о беременности, «неделю ревела и сидела на таблетках».Да и муж, Мустафа, тоже был в шоке.В чём дело? Почему будущие родители так расстроены?Против абортовУ неё с мужем уже есть 8 детей, но после восьмой беременности пара приняла непростое решение, что больше супруга рожать не будет.«Я всегда хотела большую семью, много ребятишек. Сейчас деткам от 2-х до 18 лет, но состояние здоровья не позволяет больше рожать. У меня довольно серьёзное заболевание, при котором в лобных пазухах скапливается жидкость, очень сильно болит голова. Мне требуются ежегодные сложные операции по её удалению. Я категорически против абортов, поэтому и решилась на стерилизацию», - говорит Амина.Два года назад она прошла процедуру и, казалось бы, обезопасила своё здоровье. Однако на днях многодетная мать узнала, что забеременела в 9-ый раз.«Дойду до суда»Узнав эту новость, женщина подаёт в суд на Областную клиническую больницу. Суть иска — некачественно проведённая операция по стерилизации, после которой женщина забеременела девятым ребёнком. Семья направила в ОКБ досудебную претензию.Татьяна Калибина, юрист, представитель Амины пояснила:- В досудебной претензии мы просили дать ответ в течение 10 рабочих дней, до 6 марта включительно. Если ответа не будет, то 9 марта мы подаём исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. Сумма иска — 5 миллионов рублей.Беременность иcключена?А теперь немного подробностей истории двухлетней давности.По словам Амины, в 2021 году, кода она поступила в областной роддом (акушерский корпус ОКБ), чтобы рожать восьмого ребенка, она сразу проконсультировалась с докторами и написала заявление о согласии на операцию по стерилизации. Амине предстояло кесарево сечение и прооперировать её должны были сразу же после него.- При выписке я уточнила у врача, точно ли больше не наступит беременность, - рассказывает Амина. - Врач заверила, что беременность исключена.Два года женщина жила спокойно. И вот, в начале 2023 года на одном из обследований перед очередной операцией по удалению жидкости из лобных пазух, узнала, что беременна. Это был шок.Врачи запрещают рожать — слишком велика нагрузка на организм при прогрессирующем заболевании. Но женщина сделала свой выбор.«Я не могу убить своего ребёнка. Уже встала на учёт по беременности», - поясняет она.Женщина говорит, что после девятых родов потребует от докторов, чтобы на этот раз они сделали так, чтобы рожать она уже точно не смогла.Так, Амина готовится в очередной раз стать мамой. Точный пол ребёнка не знает, но чувствует, что это – мальчик,Главный врач Областной клинической больницы Владимирской области Владимир Безруков сообщил, что «процедура стерилизации ныне беременной девятым ребёнком пациентки проходила без нарушений. А случаи, когда после проведения процедуры стерилизации организм женщины не теряет репродуктивной функции, хоть и редки.Операцию по стерилизации жительнице Новлянки проводили два опытных врача акушера-гинеколога. Они контролировали действия друг друга, потому ошибки быть не могло. При этом медики проанализировали всю соответствующую документацию и никаких нарушений при оказании помощи пациентке не обнаружили».Ирина Кирюхина, депутат Законодательного собрания Владимирской области, врач акушер-гинеколог, стаж 48 лет:- При стерилизации существуют разные методики. Её выполняют с рассечением трубы либо без рассечения. Этой женщине могли провести процедуру без рассечения. В любом случае, стопроцентного эффекта у процедуры нет, для этого необходимо удалить трубы, а показаний к их удалению не было. Вообще же стерилизация не является акушерской операцией, эта операция гинекологическая, и объединять их не всегда бывает эффективно. Кроме того, возможно ситуация была экстренная, и люди торопились. Я не вижу в этом вины медиков. Женщина взрослая, многорожавшая, должна была регулировать свою фертильную функцию другими методами.В темуПоказания к стерилизации женщин:лейкозразрыв маткисахарный диабет тяжелой формызлокачественные новообразованиятяжёлые пороки сердца врождённого характератяжёлые сердечно-сосудистые заболеваниянеоднократные проведения операции кесарева сечения при наличии здоровых детейшизофрения и другие тяжёлые психические заболеваниядругие тяжёлые заболевания различных жизненно важных органов и системЭто не полный перечень всех медицинских показаний к проведению стерилизации женщин. Более подробно они описаны в специальном законе Российской Федерации.