Правительство региона постановило произвести перерасчёт субсидии на коммуналку.

Жителям Владимирской области увеличат субсидии на ЖКУ. Правительство региона произвести перерасчёт льгот на коммуналку. У большинства владимирцев сумма увеличится.Как рассказала министр соцзащиты Любовь Кукушкина, размер выплат пересмотрят задним числом, начиная с декабря 2022 года. Писать заявление и собирать какие-либо справки не потребуется. У большей части населения при применении новых стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг объём компенсации увеличится.Напомним, что меры соцподдержки предоставляются людям, у которых расходы на ЖКХ превышают 22% от общих доходов семьи, а у одиноких неработающих пенсионеров – 18%.