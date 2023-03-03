Жителю Владимирской области, напавшего на инспектора ГИБДД, грозит лишение свободы сроком до 5...
Жителю Владимирской области, напавшего на инспектора ГИБДД, грозит лишение свободы сроком до 5 лет.
Утверждено обвинительное заключение. Житель города Вязники обвиняется в применении насилия «в отношении представителя власти», сообщается на официальном сайте прокуратуры Владимирской области.
Известно, что 1-го
января 2023 года инспекторами ГИБДД было зафиксировано административное правонарушение в поселке Лукново (Вязниковский район). Друг обвиняемого вёл автомобиль в состоянии алкогольного опьянения.
Решив «помочь» приятелю, житель города Вязники оттолкнул инспектора от машины, а затем, взяв за отвороты обмундирования, повалил на снег. Далее последовали удары кулаками в грудь.
Теперь нападавшему грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Вязниковский районный суд.
Фото: pxfuel.com