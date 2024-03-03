В 2023 году во Владимирской области штрафы были выписаны 30 нелегальным перевозчикам.

В прокуратуре Владимирской области состоялось заседание Совете по защите малого и среднего предпринимательства. Одной из основных тем стал вопрос о перевозках пассажиров на территории региона и нелегальной деятельности перевозчиков.На собрании прокуроры посвятили внимание актуальной проблеме нелегальных перевозчиков, которая имела особую остроту в 2023 году. За прошедший год было привлечено более 30 нелегальных перевозчиков к административной ответственности. Однако, в прокуратуре убеждены, что штрафы не способны полностью решить эту проблему.