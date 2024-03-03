«40 кошек и собак в квартире»: как волонтеры Владимирской области спасают животных от...

«40 кошек и собак в квартире»: как волонтеры Владимирской области спасают животных от безответственных хозяев?Как показывают социальные опросы, большинство россиян любят животных, и содержат их в своих жилищах. Но что бывает, когда питомцев не один, два, три, а несколько десятков?К примеру, год назад к владимирским зооволонтёрам обратился мужчина, который попал, по его словам, в отчаянное положение. Жена тяжело заболела, и нужно срочно найти её питомцам новый дом. Иначе животные вынуждено окажутся на улице или будут усыплены. Причём речь шла о 40 собаках и кошках! Вспоминает руководитель АНО защиты животных "Зоозабота" Марина Собянина.- Там территория частная, земельный участок небольшой. Мы когда туда пришли, - это было ужасно, запах очень сильный, который даже с одежды не выветривался долго. Собаки содержались на улице большей частью - и большие, и маленькие, гладкошёрстные и пушистые. Не было особо будок никаких, то есть укрытий. Видно, что животные друг с другом дрались, у кого-то ухо порвано, у кого-то под глазом царапины. Была куча животных, которые там родились - щенки маленькие с кривыми лапами, у всех дисплазия и тому подобное, все в паразитах, блохах. Животных никто там не стерилизует.40 животных владимирские зооволонтёры вывозили сообща, в разные частные приюты и передержки. Так, под кураторство "Зоозаботы" попали 10 собак. В том числе, - пятилетняя овчарка Тэя, которой вскоре повезло попасть в добрые руки Татьяны Погодиной.- Когда мы собаку увидели, - это было ужасное зрелище. Первые три дня собака не понимала, что такое выгул на улице. Она, видимо, жила в закрытом вольере, она кругами ходила. Писать, какать - это всё было дома, я думала, мы свихнёмся. То есть с собакой гуляем, а она не понимает, что на улице надо все дела делать. И она к тому же это и съедала...Собака была очень зашуганная, от каждого шороха шарахалась. Просто руку над головой заносишь погладить, вроде все уже свои, а она всё равно боится. Не знаю, что с ними там там делали, но мужчин она вообще боится до смерти. Состояние было ужасное, воняло сильно от собаки, была очень худая. И, судя по соскам, её плодили, она рожавшая - оттянуты. Мы её привели в нормальное состояние, надеюсь, что у нас она счастлива.Овчарка Тэя, как и другие породистые собаки: хаски, алабаи, тои и чихуахуа, - из того ужасного вонючего двора постоянно рожали щенков. И, скорее всего, как предполагают волонтёры, - это был источник доходов для, так называемых, "любителей животных".А вторую, кошачью историю, нам сейчас расскажет Кристина Сенчугова, которая вместе с другими волонтёрами вывезла из трёхкомнатной хрущевки 25 представителей персидской породы! Одиноко проживающая хозяйка умерла и оставила вот такое пушистое наследство.- Когда мы зашли в квартиру, экскременты были везде. Поэтому второй раз мы уже приехали в бахилах. На 25 животных было 4 лотка. Они везде ходили в туалет, потому что, мы вот вывезли животных на передержку, и у них проблемы с туалетом конкретные, то есть даже взрослых кошек приходится приучать к лоткам. Когда мы их ловили, кошек было страшно брать в руки, такие худые, кости и кожа. Животные были все в критическом состоянии, так как. уровень жизни был отвратительным. Кошки не стерилизованные все, коты и кошки жили вместе, имбридинг страшнейший, поэтому животные не совсем нормальные. И это не единственный пример, - таких квартир до сих пор много.Любому нормальному человеку понятны мучения бедных полуголодных и больных животных, запертых в таких квартирах и домах. Но не будем забывать и про страдания людей, живущих по соседству! Ужасная вонь, которая чувствуется даже на расстоянии, многоголосый лай и мяуканье...Соседи и очевидцы , конечно же, пишут жалобы. А поскольку в марте 2023 года во Владимирской области вступил в силу закон "Требования к содержанию домашних животных и их выгулу", уже появилась первая сотня оштрафованных. Вот только подавляющее большинство административных дел были заведены за выгул собак без поводков , пояснил руководитель инспекции государственного надзора в области обращения с животными Александр Григорьев. Ведь попасть внутрь жилища очень проблематично.- Были жалобы на ненадлежащее содержание животных в городе Владимире, и гражданка отказывалась предоставить животных для осмотра, не пускала на свою территорию. Мы вынуждены были обращаться в суд, и в судебном порядке предоставили животных, но нарушения были не установлены, видимо, их успели устранить. Случаев, чтобы проверяющие попали в квартиру, где содержатся десятки животных, пока не было, потому что в жилое помещение мы не можем проникнуть без санкции суда. Во дворах были случаи. Здесь проще зафиксировать нарушение. Мы выявляли случаи, когда содержались собаки без привязи или из-за плохого ограждения собаки могли покидать двор. За такие нарушения мы привлекали к ответственности.К сожалению, размер штрафа за ненадлежащее содержание домашних животных вряд ли кого-то сильно испугает - от 1 тысячи рублей до 3-х. Проще ведь заплатить штраф, чем потратить на каждую животину около 10 тысяч: на стерилизацию, вакцинацию и обработку от паразитов.Кстати, та заболевшая хозяйка 40 собак, забранных волонтёрами, за год выздоровела и, по словам очевидцев, обзавелась новыми собаками. И хочется надеяться, что ситуация изменится, благодаря вмешательству депутатов. На первом в этом году заседании ЗС региона был принят областной закон об усилении контроля в сфере обращения с животными.Полное интервью можно послушать в группе «Радио России Владимир»