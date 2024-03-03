Что таит в себе название деревни Бельтеевка Александровского района? Деревня Бельтеевка...

Что таит в себе название деревни Бельтеевка Александровского района?Деревня Бельтеевка Александровского района расположена на берегу реки Малый Киржач, и относительно её названия есть несколько версий. Легенды, которые рассказывают местные жители, удивляют и заставляют задуматься.Первое сказание гласит том, что название Бельтеевка связано с татаро-монгольским игом и древним татарским словом «бель», которое переводится как «грязь».Вторая версия соотносит этот топоним с языческим праздником Бельтей. Якобы, на краю деревни стоял дом некой женщины, которая была связана с нечистой силой. Может, и остальные жители отмечали этот праздник, как она.О том, что таит в себе название деревни Бельтеевка в эфире "Радио России", рассказала кандидат филологических наук Екатерина Кузнецова.Фото: яндекс-карты