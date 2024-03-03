Инвалиду из Владимира отказали выдать льготные лекарства
Сотрудники Прокуратуры Владимирской...
Инвалиду из Владимира отказали выдать льготные лекарства
Сотрудники Прокуратуры Владимирской области провели проверку исполнения законодательства в сфере льготного лекарственного обеспечения.
Житель Владимира имеет инвалидность и наблюдается в одной из больниц в связи со своим заболеванием. Лечащий врач назначил ему прием некоторых препаратов, которые он вправе получать бесплатно.
Однако, орган системы здравоохранения региона отказал ему в обеспечении жизненно важными лекарствами.
Прокурор направил в суд иск с требованием к региональному министерству здравоохранению устранить допущенные нарушения.
После вмешательства надзорного ведомства, мужчина получил необходимые препараты, дальнейшее его обеспечение нужными медикаментами поставлено прокуратурой города на контроль.
Фото: freepik.com