Инвалиду из Владимира отказали выдать льготные лекарства Сотрудники Прокуратуры Владимирской...

Инвалиду из Владимира отказали выдать льготные лекарстваСотрудники Прокуратуры Владимирской области провели проверку исполнения законодательства в сфере льготного лекарственного обеспечения.Житель Владимира имеет инвалидность и наблюдается в одной из больниц в связи со своим заболеванием. Лечащий врач назначил ему прием некоторых препаратов, которые он вправе получать бесплатно.Однако, орган системы здравоохранения региона отказал ему в обеспечении жизненно важными лекарствами.Прокурор направил в суд иск с требованием к региональному министерству здравоохранению устранить допущенные нарушения.После вмешательства надзорного ведомства, мужчина получил необходимые препараты, дальнейшее его обеспечение нужными медикаментами поставлено прокуратурой города на контроль.Фото: freepik.com