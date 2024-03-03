Появились первые результаты работы интеллектуальной транспортной системы.

Как сообщает госучреждение «Владупрадор», появились первые результаты работы интеллектуальной транспортной системы Владимирской городской агломерации. Систему добавили в работу в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги.За счёт регулировки фаз светофора на развязке площади Победы в выходные дни сократилось время проезда. Следующими шагами проекта станет реорганизация автомобильного движения на проспекте Ленина и на улице Диктора Левитана.